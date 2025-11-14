Перша половина зустрічі Франція – Україна закінчилась нульовою мировою. На старті другої 45-хвилинки Єгор Назарина у боротьбі проти захисника "Ле Бле" Дайота Упамекано ледь не заробив пенальті для синьо-жовтої збірної, передає 24 Канал.

Що зробив Мбаппе під час матчу Франція – Україна?

Головний арбітр матчу Славко Вінчич пішов переглядати епізод у повторі. У ці секунди капітан французької збірної Кіліан Мбаппе займався огидною роботою. Форвард мадридського Реала намагався зіпсувати позначку 11-метрового, буцавши по ній ногами. Кіліан вирішив застерегтись на випадок, якщо суддя таки призначить пенальті у ворота його збірної. Цей момент потрапив у камеру одного із фанів на трибунах.

На жаль, Вінчич не угледів у цій боротьбі фолу збоку центрбека "Ле Бле".

Відео вчинку Мбаппе

Після матчу Мбаппе пояснив, чому намагався зіпсувати позначку. Кіліан розповів, що часто пробиває пенальті, тому знає, де ставиться опорна нога. Француз хотів, щоб хтось із гравців збірної України послизнувся під час пробивання 11-метрового, якого так і не призначили.

Це щурячий жест. Я поговорив з арбітром, і він одразу сказав, що пенальті може бути. Тож я виходив із того, що він буде. Хотів поставити Майка Меньяна в найкращі умови. Це не варто повторювати, але це такі дрібні щурячі хитрощі, як кажуть,

– процитувало слова Мбаппе видання RMC Sport.

На жаль, Україна не лише не отримала пенальті у ворота Франції, а й пропустила аж чотири голи. Дубль в українські володіння Анатолія Трубіна оформив якраз Мбаппе. Фінальний свисток зафіксував розгромну звитягу команди Дідьє Дешама з рахунком 4:0.

