Sport News 24 Формула-1 Гран-при Майами: 19-летний Антонелли снова шокировал Формулу-1 и переписал историю
3 мая, 21:59
Николай Брежицкий
Основные тезисы
  • Кими Антонелли выиграл Гран-при Майами, оформив третью подряд победу в сезоне.
  • Антонелли опередил Ландо Норриса и Оскара Пиастри, укрепив свое лидерство в чемпионате.

Кими Антонелли продолжает творить магию в дебютном сезоне. Итальянец выиграл Гран-при Майами, оформив третью подряд победу и еще больше укрепив лидерство в чемпионате.

Юный пилот Mercedes стартовал с поула и выдержал хаотичную гонку во Флориде, где борьба за победу держала в напряжении до последних кругов. Несмотря на давление соперников и погодные риски, Антонелли снова продемонстрировал хладнокровие чемпиона, передает 24 Канал.

Как проходила гонка?

После побед в Китае и Японии итальянец добавил в свою коллекцию еще и триумф в Майами. На финише он опередил Ландо Норриса, который стал вторым, а третье место досталось Оскару Пиастри после драматической и насыщенной событиями гонки.

Для Антонелли это уже третья подряд победа в сезоне, что делает его главной сенсацией года и подтверждает статус нового фаворита Формулы-1.

Результаты Гран-при Майами-2026: топ-10

  1. Кими Антонелли (Mercedes)
  2. Ландо Норрис (McLaren)
  3. Оскар Пиастри (McLaren)
  4. Джордж Расселл (Mercedes)
  5. Макс Ферстаппен (Red Bull)
  6. Шарль Леклер (Ferrari)
  7. Льюис Хэмилтон (Ferrari)
  8. Франко Колапинто (Alpine)
  9. Карлос Сайнс (Williams)
  10. Алекс Албон (Williams)

