Гран-при Майами: 19-летний Антонелли снова шокировал Формулу-1 и переписал историю
- Кими Антонелли выиграл Гран-при Майами, оформив третью подряд победу в сезоне.
- Антонелли опередил Ландо Норриса и Оскара Пиастри, укрепив свое лидерство в чемпионате.
Кими Антонелли продолжает творить магию в дебютном сезоне. Итальянец выиграл Гран-при Майами, оформив третью подряд победу и еще больше укрепив лидерство в чемпионате.
Юный пилот Mercedes стартовал с поула и выдержал хаотичную гонку во Флориде, где борьба за победу держала в напряжении до последних кругов. Несмотря на давление соперников и погодные риски, Антонелли снова продемонстрировал хладнокровие чемпиона, передает 24 Канал.
Как проходила гонка?
После побед в Китае и Японии итальянец добавил в свою коллекцию еще и триумф в Майами. На финише он опередил Ландо Норриса, который стал вторым, а третье место досталось Оскару Пиастри после драматической и насыщенной событиями гонки.
Для Антонелли это уже третья подряд победа в сезоне, что делает его главной сенсацией года и подтверждает статус нового фаворита Формулы-1.
Результаты Гран-при Майами-2026: топ-10
- Кими Антонелли (Mercedes)
- Ландо Норрис (McLaren)
- Оскар Пиастри (McLaren)
- Джордж Расселл (Mercedes)
- Макс Ферстаппен (Red Bull)
- Шарль Леклер (Ferrari)
- Льюис Хэмилтон (Ferrari)
- Франко Колапинто (Alpine)
- Карлос Сайнс (Williams)
- Алекс Албон (Williams)