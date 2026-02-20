ВСУ ликвидировали российского чемпиона по кикбоксингу
На фронте ликвидировали известного российского кикбоксера Кирилла Богаевского. Он служил медиком и погиб вблизи Верхней Криницы в Запорожье.
23-летний российский военный имел титул чемпиона по кикбоксингу в Санкт-Петербурге. Он также одержал победу в соревнованиях армейского рукопашного боя в военно-медицинской академии имени Кирова, информирует Главком.
Что известно о Богаевском?
Кирилл Богаевский родился 4 ноября 2002 года в Хабаровске и жил в Санкт-Петербурге.
В спорте он получил титул чемпиона города по кикбоксингу и в 2021-м победил в соревнованиях по армейскому рукопашу, проводившихся в военно-медицинской академии имени Кирова.
После завершения обучения в 2024 году служил в воинской части в Новороссийске, где исполнял обязанности медика.
Ликвидация на фронте
По сообщениям российских пропагандистов, Богаевский был уничтожен силами обороны Украины вблизи села Верхняя Криница в Васильевском районе Запорожской области.
Во время боя вражеский FPV-дрон попал рядом, а обломок поразил его легкое – ранение оказалось смертельным.
Отмечается, что несмотря на служебную роль медика, он находился в боевых условиях на передовой.
Кто из украинских спортсменов защищает Украину?
- Более 4000 украинских спортсменов, включая чемпионов Европы и мира, вступили в ряды Вооруженных Сил Украины после вторжения России.
- Многие спортсмены, таких как Юрий Вернидуб, Сергей Стаховский и Дмитрий Пидручный, присоединились к силам обороны и защищали свою страну, некоторые уже вернулись к спортивной деятельности.
- Война значительно повредила спортивную инфраструктуру, разрушив 174 спортивные залы, 102 школы, 77 стадионов, что затрудняет подготовку к Олимпиаде 2024 года.