Adv

Такой необычный подарок португальская футбольная звезда получила от фанатов в Шанхае. Подробности об этом сообщает издание City News Service.

популярные видео

Что известно о статуе Криштиану Роналду в Китае

Гигантская 7-метровая статуя Криштиану Роналду в Китае – это главный экспонат музея, посвященного португальскому футболисту. Она установлена возле торгового центра на знаменитой улице Нанкин-Роуд.

Скульптура изображает футболиста в форме сборной Португалии во время его знаменитого празднования гола "Siuuuuu". По словам организаторов, это самая высокая полноразмерная статуя футболиста в мире. Что интересно, такая высота памятника была выбрана неслучайно, ведь 7 метров – это символ любимого 7-го номера Роналду.

На открытии музея присутствовал брат футболиста Угу Авейру. Сама же территория музея составляет примерно 3000 квадратных метров. Внутри – более 50 экспонатов, среди которых "Золотой мяч" 2008 года, футболки, бутсы и другие памятные вещи Роналду.

Среди интересных экспонатов в музее также есть воссозданная комната, в которой Криштиану жил еще в начале своей карьеры. А также посетители могут попробовать отбить виртуальный удар португальца через себя, подобный знаменитому голу Роналду в ворота "Старой синьоры".

Музей Роналду / Фото City News Service

Музей Роналду / Фото City News Service

Музей Роналду / Фото City News Service

Музей Роналду / Фото City News Service

Стоит отметить, что музей португальца не будет здесь постоянно. Организаторы отмечают, что первый музей, посвященный Роналду в Китае, будет работать около года.

Почему Роналду завершил карьеру в сборной

Криштиану Роналду в ноябре 2026 года объявил, что он завершает выступления в сборной Португалии. Безусловно, его решение продиктовано конфликтом с тренером команды Жорже Жезушем, который имел место еще в сентябре – октябре.

После этого к футболисту обратились и в федерации футбола Португалии, и президент страны, и многие звезды футбола. Стало известно также, что сам Жезуш умолял игрока не заканчивать карьеру в сборной, но в национальной команде Португалии началась "новая эра" без Роналду.