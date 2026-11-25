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Такий незвичайний подарунок португальська зірка футболу отримала від фанатів у Шанхаї. Деталі цього передає видання City News Service.

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Що відомо про статую Кріштіану Роналду в Китаї

Гігантська 7-метрова статуя Кріштіану Роналду в Китаї – це головний експонат музею, присвяченого португальському футболісту. Вона встановлена біля торгового центру на знаменитій вулиці Нанкін-Роуд.

Скульптура зображує футболіста у формі збірної Португалії під час його знаменитого святкування голу "Siuuuuu". За словами організаторів, це найвища повнорозмірна статуя футболіста у світі. Що цікаво, таку висоту пам'ятника обрали невипадково, адже 7 метрів – це символ улюбленого 7-го номера Роналду.

На відкритті музею був присутній брат футболіста Угу Авейру. Сама ж територія музею – це приблизно 3000 квадратних метрів. Усередині – понад 50 експонатів, серед яких "Золотий м'яч" 2008 року, футболки, бутси й інші пам'ятні речі Роналду.

Серед цікавинок у музеї також є відтворена кімната, в якій Кріштіану жив ще на початку своєї кар'єри. А також відвідувачі можуть спробувати відбити віртуальний удар португальця через себе, подібний до знаменитого голу Роналду у ворота "Старої синьйори".

Музей Роналду / Фото City News Service

Музей Роналду / Фото City News Service

Музей Роналду / Фото City News Service

Музей Роналду / Фото City News Service

Варто зазначити, що музей португальця не буде тут постійно. Організатори зазначають, що перший музей, присвячений Роналду в Китаї, працюватиме близько року.

Чому Роналду завершив кар'єру в збірній

Кріштіану Роналду в листопаді 2026 року оголосив, що він завершує свої виступи в збірній Португалії. Безумовно, його рішення продиктоване конфліктом із наставником команди Жорже Жезушем, який стався ще у вересні – жовтні.

Після цього до футболіста звернулись і у федерації футболу Португалії, і президент країни, і багато зірок футболу. Стало відомо також те, що сам Жезуш благав гравця не завершувати кар'єру в збірній, але в національній команді Португалії почалась "нова ера" без Роналду.