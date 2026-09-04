Инцидент произошел во время обычного выезда из тренировочного комплекса каталонского клуба. Болельщики ждали звезд мужской команды, но вместо одного из них встретили новичка женской Барселоны, сообщает La Vanguardia.

Болельщики заблокировали дорогу

Фанаты, которые традиционно собираются возле клубной базы ради фотографий и автографов, увидели автомобиль и решили, что за рулем сидит бразильский вингер Рафинья.

Когда машина начала выезжать, болельщики попытались ее остановить. Они просили футболиста хотя бы ненадолго выйти к ним, сделать несколько фото и оставить автографы.

Одна из фанаток даже встала перед автомобилем, не давая ему проехать. Она эмоционально обратилась к водителю: "Посмотри, сколько здесь людей, а ты даже не останавливаешься".

Однако очень быстро выяснилось, что болельщики перепутали человека за рулем.

Это был не Рафинья

За рулем находилась Керолин Николи – новичок женской команды Барселоны. Футболистка опустила стекло и с улыбкой объяснила фанатам, что они обратились не к тому человеку.

"Я не Рафинья, я женщина,

– сказала Николи, после чего продолжила свой путь.

Кэролин присоединилась к Барселоне летом 2026 года. Каталонский клуб приобрел бразильянку у Манчестер Сити за 1,5 миллиона евро с учетом фиксированной суммы и бонусов.

Трансфер Николы стал самым дорогим в истории женской команды Барселоны. А ее первая встреча с болельщиками каталонцев оказалась гораздо более необычной, чем можно было ожидать.

Напомним, ранее свой первый профессиональный контракт с Барселоной заключил 16-летний украинский футболист Артем Рыбак.