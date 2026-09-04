Інцидент стався під час звичайного виїзду з тренувального комплексу каталонського клубу. Вболівальники чекали на зірок чоловічої команди, але замість одного з них зустріли новачка жіночої Барселони, повідомляє La Vanguardia.
Вболівальники заблокували дорогу
Фанати, які традиційно збираються біля клубної бази заради фотографій та автографів, побачили автомобіль і вирішили, що ним керує бразильський вінгер Рафінья.
Коли машина почала виїжджати, уболівальники спробували її зупинити. Вони просили футболіста хоча б ненадовго вийти до них і зробити кілька фото та залишити автографи.
Одна з фанаток навіть стала перед автомобілем, не даючи йому проїхати. Вона емоційно звернулася до водія: "Подивися, скільки тут людей, а ти навіть не зупиняєшся".Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Проте дуже швидко з'ясувалося, що вболівальники переплутали людину за кермом.
Це був не Рафінья
За кермом перебувала Керолін Ніколі – новачок жіночої команди Барселони. Футболістка опустила скло та з усмішкою пояснила фанатам, що вони звернулися не до тієї людини.
Я не Рафінья, я жінка,
– сказала Ніколі, після чого продовжила свій шлях.
Керолін приєдналася до Барселони влітку 2026 року. Каталонський клуб придбав бразилійку в Манчестер Сіті за 1,5 мільйона євро з урахуванням фіксованої суми та бонусів.
Трансфер Ніколі став найдорожчим в історії жіночої команди Барселони. А її перша зустріч із фанатами каталонців вийшла значно більш незвичною, ніж можна було очікувати.
Нагадаємо, раніше свій перший професійний контракт з Барселоною уклав 16-річний український футболіст Артем Рибак.