"Это не фантастика": Кличко нашли соперника для возвращения в бокс

Владимир Кличко может совсем скоро вернуться в профессиональный ринг. "Доктор Стальной Молот" намерен стать самым возрастным чемпионом мира, побив "вечный" рекорд Джорджа Формана.

Легенде украинского бокса нашли соперника для проведения боя. Возвращение Кличко-младшего на ринг может состояться уже в 2025 году, сообщает 24 канал со ссылкой на Sport.de.

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Кто потенциальный соперник Кличко-младшего?

Спенсер Браун рассказал, с кем может подраться Владимир Кличко в случае возвращения в профессиональный ринг. Мендежер Агита Кабаела, который является временным чемпионом мира WBC, сообщил, что его подопечный может подраться с "Доктором Стальным Молотом".

Он (Кличко – 24 канал) имеет это в виду, возможно, хочет снова драться. Он не должен, но думает об этом. Представляете, сколько билетов бы продал бой между Кличко и Кабаелом? Это невероятный бой и это не фантастика, это может скоро произойти,

– сказал Браун.

Менеджер Кабаела отметил, что на днях поговорит с Владимиром Кличко и Томом Леффлером, бывшим промоутером экс-боксера. Браун хочет организовать бой непобедимого немца с "Доктором Стальным Молотом".

К слову. Владимир Кличко завершил боксерскую карьеру после поражения от Энтони Джошуа. Бой между украинцем и британцем состоялся в апреле 2017 года.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Кличко выбрал лучшего боксера всех времен. "Доктор Стальной Молот" дал однозначный и безоговорочный ответ.