В ответ на вопрос журналистов платформы Владимир Кличко назвал фигуру, которая не только получала титулы, но и повлияла на целое поколение. Именно ее он считает безоговорочным символом величия в ринге, пишет 24 Канал со ссылкой на DAZN Boxing.

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Кого выбрал Кличко

Украинец выбрал легендарного боксера Мохаммеда Али.

Кто самый выдающийся боксер всех времен? Мохаммед Али, однозначно,

– сказал Владимир Кличко.

Интересно. В сети неоднократно появлялись слухи о возможном возвращении Кличко в бокс. Он сам также выражал готовность вернуться на профессиональный ринг. Ожидалось, что он проведет реванш с Тайсоном Фьюри, однако тот решил завершить карьеру.

Напомним, что недавно Александр Усик поставил себя ниже владимира Кличко. Усика сказал, что Кличко лучше него.