Накануне мегафайта украинский боксер принял участие в блиц-опросе от DAZN, который является официальным транслятором битвы за абсолют. Ему надо было сравнить себя с другими известными супертяжами, информирует 24 Канал.

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Сравнение Усика со звездами хевивейта

Александр Усик во время этого опроса проявил немалую скромность. В частности, он заявил, что лучше его являются Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа, которых побеждал по два раза.

Также украинский боец не поставил себя в боксерской иерархии выше Майка Тайсона, Джо Фрейзера, Джорджа Формана, Владимира Кличка и Мухаммеда Али.

При этом действующий обладатель поясов WBA, WBC, WBO в супертяжелом весе не считает лучшими за себя Дерека Чисору, Деонтея Уайлдера, Виталия Кличка и своего следующего соперника Даниэля Дюбуа.

Усик сравнил себя со звездами хевивейта: смотрите видео

К слову. Александр Усик до сих пор остается непобежденным на профессиональном уровне. Он провел 23 поединка, в которых одержал все победы, из которых 14 нокаутом.

Напомним, что ранее был опубликован рейтинг лучших супертяжей в истории. Усик стал единственным действующим боксером, кто попал в топ-10.