Напередодні мегафайту український боксер взяв участь у бліцопитуванні від DAZN, який є офіційним транслятором битви за абсолют. Йому треба було порівняти себе з іншими відомими супертяжами, інформує 24 Канал.

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Порівняння Усика з зірками хевівейту

Олександр Усик під час цього опитування проявив чималу скромність. Зокрема, він заявив, що кращими за нього є Тайсон Ф’юрі й Ентоні Джошуа, яких перемагав по два рази.

Також український боєць не поставив себе вище в боксерській ієрархії за Майка Тайсона, Джо Фрейзера, Джорджа Формана, Володимира Кличка та Мухаммеда Алі.

При цьому чинний володар поясів WBA, WBC, WBO в надважкій вазі не вважає кращими за себе Дерека Чісору, Деонтея Вайлдера, Віталія Кличка та свого наступного суперника Даніеля Дюбуа.

Усик порівняв себе з зірками хевівейту: дивіться відео

До слова. Олександр Усик досі залишається непереможеним на професійному рівні. Він провів 23 поєдинки, у яких здобув усі перемоги, з яких 14 нокаутом.

Нагадаємо, що раніше було опубліковано рейтинг найкращих супертяжів в історії. Усик став єдиним чинним боксером, хто потрапив у топ-10.