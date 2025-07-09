Це дуже суб'єктивне сприйняття, яке складно виміряти якимись метриками. Проте платформа DAZN, яка буде офіційним транслятором майбутнього бою українця проти Даніеля Дюбуа, вирішила створити рейтинг з десяти найкращих боксерів надважкої вагової категорії за весь час, інформує 24 Канал.

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Усик опинився в легендарній компанії

Єдиним чинним бійцем, хто в ньому опинився, став саме Олександр Усик. Цей факт вкотре підтвердив, що серед сучасних супертяжів йому немає рівних.

Він розташувався на дев'ятому місці. Українець розмістився між двома легендами минулого століття – Роккі Марчіано та Джо Луїсом.

Лідером прогнозовано став Мухаммед Алі. У трійці також опинилися колишні абсолютні чемпіони світу – Леннокс Льюїс та Евандер Холіфілд.

Найкращі боксери хевівейту в історії за версією DAZN

  1. Мухаммед Алі
  2. Леннокс Льюїс
  3. Евандер Холіфілд
  4. Майк Тайсон
  5. Ларрі Голмс
  6. Джо Фрейзер
  7. Джордж Форман
  8. Джо Луїс
  9. Олександр Усик
  10. Роккі Марчіано

До слова. Олександр Усик з травня 2024 року очолює рейтинг найкращих боксерів сучасності незалежно від вагової категорії. Він випереджає Наою Іноуе та Теренса Кроуфорда, які стабільно тримаються в топ-3.

Нагадаємо, що наступний бій український чемпіон проведе 19 липня в Лондоні, де буде битися з Даніелем Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу. Напередодні прогноз на цей бій дав Тоні Белью.