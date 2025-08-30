Артем Довбик стал лучшим бомбардиром Ромы в прошлом сезоне. Однако после смены главного тренера его будущее в составе "волков" оказалось под большим вопросом.

Джан Пьеро Гасперини не рассчитывает на футболиста, из-за чего он с большой вероятностью покинет команду. На форварда есть несколько претендентов и пока известно, куда сам уроженец Черкасс хочет перейти, сообщает 24 Канал со ссылкой на Маттео Моретто.

Где может продолжить карьеру Довбик?

По информации известного инсайдера, нападающего сборной Украины хотел подписать английский Фулхэм. Однако Довбик отказался от этого варианта.

Он заявил, что для него приоритетным вариантом является Милан. Артем может стать частью обмена нападающими между "россонери" и Ромой.

Сейчас трансфер зависит от позиции мексиканца Сантьяго Хименеса. Сначала он вроде бы не хотел переходить в римский клуб, но после того, как его выставили на трансфер, изменил свою позицию.

К слову. В прошлом сезоне Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, в которых забил 17 голов и отдал 4 ассиста. Его действующий контракт с Ромой рассчитан до 30 июня 2029 года.

Напомним, что уже совсем скоро еще один форвард сборной Украины сменит клубную прописку. Владислав Ванат продолжит свою карьеру в чемпионате Испании.