Где смотреть Клубный чемпионат мира-2025 в Украине: определился официальный транслятор турнира
Украинские болельщики смогут в прямой трансляции увидеть матчи клубного Мундиаля. Среди участников соревнования будут и наши игроки в топ-клубах.
Этим летом ФИФА проведет первый Клубный чемпионат мира в обновленном формате. Турнир пройдет в США, а участие в нем примут 32 команды из разных частей мира.
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Клубный Мундиаль в Украине
Ранее стало известно, что всемирная футбольная организация договорилась с транслятором DAZN о показе матчей в мире. Между тем, определился транслятор Клубного чемпионата мира в Украине, сообщает 24 Канал.
Им станет канал Общественное спорт, пишет сайт вещателя. На платформах этого транслятора будет показано большинство матчей турнира в сопровождении украинских комментаторов.
Сами игры будут транслироваться на сайте и телеканале Суспільне спорт. тогда как на ютубе вещателя будут выходить итоги дня и обзор матчей. Транслятор планирует показать все матчи турнира с участием украинцев, а именно Андрея Лунина (Реал) и Анатолия Трубина (Бенфика).
Состав групп на КЧМ-2025:
- А: Палмейрас, Порту, Аль-Ахли, Интер Майами.
- В: ПСЖ, Атлетико, Ботафого, Сиэтл Саундерс.
- С: Бавария, Окленд Сити, Бока Хуниорс, Бенфика.
- D: Фламенго, Эсперанс, Челси, Лос Анджелес/Америка.
- Е: Ривер Плейт, Урава Ред Даймондз, Монтеррей, Интер.
- F: Флуминенсе, Боруссия Дортмунд, Ульсан Хенде, Мамелоди Сандаунз.
- G: Манчестер Сити, Видад, Аль-Айн, Ювентус.
- Н: Реал Мадрид, Аль-Хиляль, Пачука, Зальцбург.
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Клубный чемпионат мира-2025 пройдет с 15 июня по 13 июля этого года на 12-ти стадионах в США. Финал примет "МетЛайф Стэдиум" в пригороде Нью-Йорка Ист-Ратерфорде.