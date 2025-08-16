Главный тренер ПСЖ ответил, когда Забарный выйдет на поле
- Илья Забарный подписал контракт с ПСЖ до 2030 года и готов дебютировать в первом туре Лиги 1.
- Дебют Забарного за ПСЖ может состояться 17 августа в матче против Нанта.
Несколько дней назад ПСЖ официально сообщил о подписании Ильи Забарного. Контракт украинца с клубом рассчитан до 2030 года.
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике подтвердил готовность украинского защитника Ильи Забарного и других новичков клуба дебютировать в первом туре Лиги 1. Он выразил удовлетворение от трансфера экс-игрока Борнмута, пишет 24 Канал со ссылкой на Le Parisien.
Когда Забарный выйдет на поле?
Главный тренер рассказал, что все три новичка команды готовы выйти на поле в ближайшем матче.
Забарный – центральный защитник, от которого мы ожидаем замечательную игру как с мячом, так и без него. Мы очень довольны этим трансфером,
– сказал Энрике.
К слову. Илья Забарный может дебютировать за ПСЖ уже 17 августа. Подопечные Луиса Энрике в первом туре чемпионата Франции сыграют с Нантом.
Напомним, что стали известны планы россиянина Матвея Сафонова после трансфера Забарного в команду.