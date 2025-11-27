Лунин узнал срок возвращения Куртуа в ворота Реала: сыграет ли украинец в следующем матче
- Тибо Куртуа готов вернуться в ворота Реала в ближайшем матче против Жироны, который состоится 30 ноября.
- Андрей Лунин, после дебюта в сезоне против Олимпиакоса, может потерять место в основе из-за возвращения Куртуа.
Андрей Лунин получил возможность дебютировать за Реал в текущем сезоне 2025 –2026. Украинский голкипер защищал владения мадридского гранда в матче против греческого Олимпиакоса в Лиге чемпионов.
К сожалению, украинец пропустил три гола от греческого коллектива, но и немало спасал владения Реала. Теперь Андрей Лунин узнал дедлайн возвращения в основную группу команды Тибо Куртуа, который является первым номером "сливочных", информирует 24 Канал со ссылкой на DefensaCentral.
Когда Куртуа вернется в ворота Реала?
Бельгийский вратарь пропускал матч против Олимпиакоса из-за желудочно-кишечной инфекции (гастроэнтерит). Без Куртуа Реал пропустил трижды, но одержал выездную победу со счетом 3:4.
Как сообщает издание, Тибо готов вернуться в ворота "Королевского клуба" уже в ближайшем поединке "сливочных". 30 ноября Реал в рамках 14-го тура испанской Ла Лиги 2025 – 2026 сыграет на выезде против каталонской Жироны. Начало встречи – в 22:00 (по киевскому времени).
Это плохие новости для Лунина, который только провел первый матч в текущем сезоне. Если Тибо будет защищать ворота Реала в следующей встрече, то проведет уже свой 18-й поединок в этом сезоне. В предыдущих 17-ти матчах бельгиец пропустил 14 мячей и в 8-ми играх оставил свои ворота "нам замка".
К слову. В прошлом сезоне 2024 – 2025 Лунин сыграл за Реал 14 игр, в которых пропустил 19 голов и 6 матчей сыграл на ноль. Все эти поединки Андрей провел из-за проблем со здоровьем его конкурента Куртуа.
Лунин может покинуть Реал?
Андрею надоело "греть" скамейку запасных Реала, поэтому украинец решил сменить команду. Хотя у Лунина есть действующий контракт с испанским грандом до конца июня 2030-го.
О своем решении он уже проинформировал президента клуба Флорентино Переса, который был удивлен таким заявлением Лунина. Несмотря на это заверил, что не станет блокировать трансфер украинского голкипера, которого готов продать за 30 миллионов евро. На портале Transfermarkt стоимость украинца составляет 18 миллионов.
Параллельно появлялась информация, что Лунин минимизировал свое общение с главным тренером Реала Хаби Алонсо, с которым даже имеет конфликт. Как сообщало издание COPE. украинский футболист не является единственным игроком "сливочных", который имеет недоволен работой с экс-наставником леверкузенского Байера.
Мадридский клуб отказался отдавать Лунина в итальянскую Парму. Также была заинтересованность от английского Тоттенхэма.