Известно, когда состоится следующий бой Богачука: кто может стать соперником
- Следующий бой Сергея Богачука состоится 21 июня, где он возглавит шоу UFC Fight Pass.
- Потенциальными соперниками являются чемпион IBF Бахрам Муртазалиев и обладатель титула WBC Себастьян Фундора.
- Богачук не планирует откладывать свои бои, и на 2025 год у него в планах титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBC.
Появилась информация о дате следующего боя Сергея Богачука. Промоутер Том Леффлер объявил потенциальных соперников.
Последний раз Сергей Богачук дрался в андеркарде реванша Усик – Фьюри 21 декабря 2024 года в Эр-Рияде. Тогда он в шестом раунде нокаутировал британского визави Ишмаэля Дэвиса.
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Когда состоится следующий бой Богачука
Следующий поединок украинца состоится 21 июня. Промоутер рассказал, что Сергей хочет провести большой бой – он собирается возглавить шоу UFC Fight Pass в июне, пишет 24 канал со ссылкой на Boxing Scene.
Среди потенциальных кандидатов рассматривается чемпион мира по версии IBF Бахрам Муртазалиев и обладатель титула WBC Себастьян Фундора. Если мы будем иметь возможность организовать поединок с этими соперниками, мы ею воспользуемся,
– рассказал Том Леффер.
Он также добавил, что они не собираются откладывать планы Богачука, он выйдет на ринг в запланированные сроки, а потом уже будут думать о шоу на осень с его участием.
Отметим, что ранее украинский боксер ранее украинский боксер сообщал, что в его планах на 2025 год есть битва за титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBC.