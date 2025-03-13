Последний раз Сергей Богачук дрался в андеркарде реванша Усик – Фьюри 21 декабря 2024 года в Эр-Рияде. Тогда он в шестом раунде нокаутировал британского визави Ишмаэля Дэвиса.

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Когда состоится следующий бой Богачука

Следующий поединок украинца состоится 21 июня. Промоутер рассказал, что Сергей хочет провести большой бой – он собирается возглавить шоу UFC Fight Pass в июне, пишет 24 канал со ссылкой на Boxing Scene.

Среди потенциальных кандидатов рассматривается чемпион мира по версии IBF Бахрам Муртазалиев и обладатель титула WBC Себастьян Фундора. Если мы будем иметь возможность организовать поединок с этими соперниками, мы ею воспользуемся,

– рассказал Том Леффер.

Он также добавил, что они не собираются откладывать планы Богачука, он выйдет на ринг в запланированные сроки, а потом уже будут думать о шоу на осень с его участием.

Отметим, что ранее украинский боксер ранее украинский боксер сообщал, что в его планах на 2025 год есть битва за титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBC.