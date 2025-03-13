Востаннє Сергій Богачук бився в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі 21 грудня 2024 року в Ер-Ріяді. Тоді він у шостому раунді нокаутував британського візаві Ішмаеля Девіса.

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Коли відбудеться наступний бій Богачука

Наступний поєдинок українця відбудеться 21 червня. Промоутер розповів, що Сергій хоче провести великий бій – він збирається очолити шоу UFC Fight Pass у червні, пише 24 канал з посиланням на Boxing Scene.

Серед потенційних кандидатів розглядається чемпіон світу за версією IBF Бахрам Муртазалієв та володар титулу WBC Себастьян Фундора. Якщо ми матимемо можливість організувати поєдинок з цими суперниками, ми нею скористаємося,

– розповів Том Леффер.

Він також додав, що вони не збираються відкладати плани Богачука, він вийде на ринг у заплановані терміни, а потім вже будуть думати про шоу на осінь за його участю.

Відзначимо, що раніше український боксер повідомляв, що в його планах на 2025 рік є битва за титул чемпіона світу у першій середній вазі за версією WBC.