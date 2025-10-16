Звезде супертяжелого дивизиона Александру Усику после победы над Даниэлем Дюбуа советовали завершить карьеру. Однако украинский чемпион не прислушался к советам.

Александр Усик уже начал подготовку к следующему поединку. Абсолютный чемпион мира по боксу планирует вернуться на ринг в следующем году, пишет 24 Канал со ссылкой на Новини.LIVE.

Когда Усик повесит перчатки на гвоздь?

Поединок в следующем году не станет последним в профессиональной карьере непобежденного боксера. Усик планирует выходить на ринг в течение еще трех лет.

До 41 года я буду боксировать, а дальше построю академию спорта и буду там тренировать,

– отметил Усик.

Интересно, что перед боем с Даниэлем Дюбуа в интервью Mail Sport Boxing Александр Усик рассказывал, что планирует провести еще два поединка. Один из них уже состоялся в июле 2025 года, когда украинец нокаутировал британца и во второй раз стал абсолютным чемпионом в супертяжелом дивизионе. Поэтому очевидно, что планы Усика изменились.

С кем будет драться Усик?