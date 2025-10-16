Зірці надважкого дивізіону Олександру Усика після перемоги над Даніелем Дюбуа радили завершити кар'єру. Проте український чемпіон не прислухався до порад.

Олександр Усик вже розпочав підготовку до наступного поєдинку. Абсолютний чемпіон світу з боксу планує повернутися на ринг у наступному році, пише 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE.

Коли Усик повісить рукавички на цвях?

Поєдинок у наступному році не стане останнім у професійній кар'єрі непереможеного боксера. Усик планує виходити на ринг упродовж ще трьох років.

До 41 року я буду боксувати, а далі побудую академію спорту і буду там тренувати,

– зазначив Усик.

Цікаво, що перед боєм з Даніелем Дюбуа в інтерв'ю Mail Sport Boxing Олександр Усик розповідав, що планує провести ще два поєдинки. Один з них вже відбувся у липні 2025 року, коли українець нокаутував британця та вдруге став абсолютним чемпіоном у надважкому дивізіоні. Тож очевидно, що плани Усика змінилися.

З ким битиметься Усик?