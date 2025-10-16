38-річний Усик повідомив дату завершення кар'єри
- Олександр Усик планує продовжувати боксерську кар'єру до 41 року, а потім створити академію спорту і стати тренером.
- Ім'я наступного суперника Усика поки невідоме, але серед можливих кандидатів обговорюють Тайсона Ф'юрі та Джейка Пола.
Зірці надважкого дивізіону Олександру Усика після перемоги над Даніелем Дюбуа радили завершити кар'єру. Проте український чемпіон не прислухався до порад.
Олександр Усик вже розпочав підготовку до наступного поєдинку. Абсолютний чемпіон світу з боксу планує повернутися на ринг у наступному році, пише 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE.
Коли Усик повісить рукавички на цвях?
Поєдинок у наступному році не стане останнім у професійній кар'єрі непереможеного боксера. Усик планує виходити на ринг упродовж ще трьох років.
До 41 року я буду боксувати, а далі побудую академію спорту і буду там тренувати,
– зазначив Усик.
Цікаво, що перед боєм з Даніелем Дюбуа в інтерв'ю Mail Sport Boxing Олександр Усик розповідав, що планує провести ще два поєдинки. Один з них вже відбувся у липні 2025 року, коли українець нокаутував британця та вдруге став абсолютним чемпіоном у надважкому дивізіоні. Тож очевидно, що плани Усика змінилися.
З ким битиметься Усик?
- Наразі ім'я наступного суперника Усика тримається у таємниці. Українець під час останнього інтерв'ю повідомив, що перемовини досі тривають.
- Олександр категорично заперечив кандидатуру 20-річного Мозеса Ітауми серед своїх ймовірних суперників. На бій з українцем також претендує Тайсон Ф'юрі. "Циганський король" заради цього готовий відновити кар'єру.
- Крім того, Усик може провести бій за правилами ММА. Директор українського чемпіона Сергій Лапін раніше розповідав про перемовини с представниками блогера-боксера Джейка Пола.