Не Усик, и не Кличко: известный украинский боксер шокировал мнением о лучшем боксере Украины
- Бывший чемпион мира Андрей Котельник назвал Василия Ломаченко лучшим украинским боксером.
- Котельник отметил качества Ломаченко, но признал успехи Усика и братьев Кличко.
Василий Ломаченко объявил о завершении карьеры в июне 2025 года.
Бывший чемпион мира Андрей Котельник назвал лучшего боксера Украины и выделил нескольких известных боксеров.
Экс-чемпион мира по версии WBA в первом полусреднем весе Андрей Котельник поделился мнением о самом выдающемся украинском боксере новейшей истории. Выбор стал довольно неожиданным, пишет 24 Канал со ссылкой на Sport-Express.
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Кого выбрал Котельник?
Среди всех украинских боксеров экс-чемпион мира выбрал Василия Ломаченко.
По тому, что делал в ринге Ломаченко и по его боксерским качествам, я поставлю его на первое место. Но если брать по результатам, то, конечно, я отмечу Усика. Братьев Кличко тоже, они десять лет держали пояса. Трудно их сравнивать. Каждый был топом в свое время,
– сказал Андрей Котельник.
Справка. Василий Ломаченко в начале июня 2025 года объявил о завершении карьеры.
Напомним, что в последнее время боксер выступает на в защиту митрополита Онуфрия, что вызвало бурную реакцию в сети.