Недавно официально утвердили дату реванша Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Противостояние состоится 19 июля на лондонском "Уэмбли".

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Кого Бриггс выбрал победителем

Экс-чемпион мира ответил, кто из боксеров станет победителем будущего противостояния, пишет 24 канал со ссылкой на Ringside24.

Конечно, что Усик победит. Он слишком хорош. Этот парень невероятный,

– сказал Александр Усик.

Первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе 2023 года.

Тогда украинец победил британца нокаутом в девятом раунде. Однако Дюбуа не признает своего поражения. В пятом раунде он пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя, а удар британца определили как "запрещенный". Дюбуа не соглашается с мнением рефери и жаждет реванша.