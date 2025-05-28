Нещодавно офіційно затвердили дату реваншу Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Протистояння відбудеться 19 липня на лондонському "Вемблі".

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Ексчемпіон світу відповів, хто з боксерів стане переможцем майбутнього протистояння, пише 24 канал з посиланням на Ringside24.

Звичайно, що Усик переможе. Він надто хороший. Цей хлопець неймовірний,

– сказав Олександр Усик.

Перший бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа відбувся в серпні 2023 року.

Тоді українець переміг британця нокаутом у дев'ятому раунді. Однак Дюбуа не визнає своєї поразки. У п'ятому раунді він пробив нижче поясу, й Усик довго приходив до тями, а удар британця визначили як "заборонений". Дюбуа не погоджується з думкою рефері та жадає реваншу.