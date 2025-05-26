У боксерській спільноті активно обговорюють реванш Усик – Дюбуа. Майк Балогун поділився думками про один з наймасштабніших мегафайтів століття, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News 24.

Читайте також Легендарний боксер зробив шокуючий прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Балогун назвав перевагу Усика

Американський супертяж спрогнозував переможця реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Ветеран боксу вважає, що український чемпіон вдруге здолає Даніеля Дюбуа.

Майк Балогун пояснив, чому Олександр Усик переможе Даніеля Дюбуа. На його думку, у реванші можуть зіграти вирішальну роль спогади британського боксера з першого поєдинку.

Важко поставити проти Усика, коли він уже перемагав цих хлопців. Мені здається, що він уже зламав волю Дюбуа до перемоги. Це головне для перемоги в титульних боях. Ти можеш зламати волю хлопця до перемоги, зламати бажання битися з тобою так, щоб змінити хід бою, і мені здається, що Усик уже це зробив,

– сказав Балогун.

Американський боксер назвав раунд, у якому Олександр Усик переможе Даніеля Дюбуа. Якщо у першому поєдинку це був дев'ятий, то у реванші український чемпіон завершить бій у десятому.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться на легендарній арені "Вемблі". Офіційна дата протистояння 19 липня 2025 року.

Раніше Тоні Белью зробив прогноз на реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.