В боксерском сообществе активно обсуждают реванш Усик – Дюбуа. Майк Балогун поделился мыслями об одном из самых масштабных мегафайтов века, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News 24.

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Балогун назвал преимущество Усика

Американский супертяжеловес спрогнозировал победителя реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Ветеран бокса считает, что украинский чемпион во второй раз одолеет Даниэля Дюбуа.

Майк Балогун объяснил, почему Александр Усик победит Даниэля Дюбуа. По его мнению, в реванше могут сыграть решающую роль воспоминания британского боксера с первого поединка.

Трудно поставить против Усика, когда он уже побеждал этих ребят. Мне кажется, что он уже сломал волю Дюбуа к победе. Это главное для победы в титульных боях. Ты можешь сломать волю парня к победе, сломать желание драться с тобой так, чтобы изменить ход боя, и мне кажется, что Усик уже это сделал,

– сказал Балогун.

Американский боксер назвал раунд, в котором Александр Усик победит Даниэля Дюбуа. Если в первом поединке это был девятый, то в реванше украинский чемпион завершит бой в десятом.

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится на легендарной арене "Уэмбли". Официальная дата противостояния 19 июля 2025 года.

Ранее Тони Белью сделал прогноз на реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.