Звездный Кроуфорд назвал двух лучших бойцов в истории бокса

Бокс – один из самых популярных видов спорта. Между болельщиками и экспертами постоянно продолжаются споры, какой боец – номер один в нем.

Некоторые выделяют легенд прошлого, а есть и те, кто отдает должное звездам современности. Своим мнением по этому поводу поделился один из лучших боксеров нынешнего поколения Теренс Кроуфорд, сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

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Каких боксеров Кроуфорд считает лучшими

Американский чемпион мира назвал двух лучших бойцов всех времен. Он выделил признанных легенд, которые дрались в XX веке.

Я думаю, что лучшими боксерами в истории являются Шугар Рэй Робинсон и Мухаммед Али. Не думаю, что с этими двумя кто-то когда-нибудь сравнится,

– сказал Кроуфорд.

Отметим, что сам "Охотник" сейчас занимает третье место в рейтинге P4P. Свой следующий поединок он проведет в сентябре против Сауля Альвареса, на кону будет стоять звание абсолюта во втором среднем дивизионе.

К слову. Теренс Кроуфорд до сих пор остается непобедимым на профессиональном уровне. Он провел 41 бой, в которых одержал все победы (31 нокаутом).

Напомним, что ранее Рой Джонс назвал двух лучших боксеров современности. Одним из них он выделил "Охотника".