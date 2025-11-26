Спасибо за праздник: Колос эффектно подколол игрока Динамо после сенсационной победы в УПЛ

Ковалевский Колос стал главной сенсацией 13-го тура чемпионата Украины 2025 –2026. Команда Руслана Костышина смогла выиграть у одного из грандов нашего футбола.

Жертвой Колоса стало Динамо, которое является действующим чемпионом Украины. После той встречи ковалевцы решили тонко подколоть одного из игроков киевского клуба, сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток Колоса.

Как Колос подколол Нещерета?

Объектом для троллинга стал вратарь Динамо Руслан Нещерет. Колос припомнил, как голкипер в свое время похвалил формат Кубка Украины, где представители элиты теперь стартуют с ранних стадий.

Прикольный формат. Мне нравится, потому что, как видим, мы можем поехать условно в какое-то село и там будет большой праздник, Но видите, как жребий нас свел с Шахтером. Я не ожидал. Поэтому все возможно в этом Кубке,

– говорил Нещерет в интервью Dynamomania.

В конце концов Колос зацепился за эту фразу и ответил на нее командным фото после победы над Динамо в раздевалке. "Спасибо за праздник", – написали ковалевцы под снимком.

Колос посмеялся над кипером Динамо:

Этим команда сделала отсылку к своему родному населенному пункту. Колос как раз представляет село Ковалевка, которое расположено в Белоцерковском районе на Киевщине. Ориентировочное количество жителей – 1.5 тысячи человек.

Отметим, что Колос лишь второй раз победил Динамо за свою историю. Дублем за хозяев отметился Юрий Климчук, тогда как в составе Динамо мяч престижа оформил Шола Огундана.

