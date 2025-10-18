Киевское Динамо уже четыре матча подряд не может победить в Украинской Премьер-лиге. "Бело-синие" после мощного старта потеряли лидерство в чемпионате и сейчас есть немало признаков, что у команды кризис.

Такие неутешительные результаты происходят на фоне непростых отношений Александра Шовковского и Андрея Ярмоленка, что уже не удается скрывать. Своим мнением относительно конфликта между главным тренером и лидером раздевалки динамовцев поделился Виктор Леоненко, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport-express.

Что сказал Леоненко о конфликте в Динамо?

Бывший форвард "бело-синих" отреагировал на недоразумение между легендами Динамо. Он считает, что поведение Ярмоленка выглядело странным в последнем матче Лиги конференций и дал совет футболисту повесить бутсы на гвоздь.

"Я не собираюсь копаться в грязном белье. Захотят – сами расскажут. Когда после проигрыша Кристал Пелес Ярмоленко исполнил Роналду и убежал в раздевалку – это выглядело странно. Я такое не приветствую.

Хочу сказать Андрею: если ты такое вытворяешь, то должен быть реально лидером и тянуть команду во всех играх, а не в одной! Мне кажется, место спортивного директора уже давно ждет Ярмоленка. Ему уже пора туда", – сказал Леоненко.

Справка. В матче Динамо – Кристал Пелес Андрей Ярмоленко был заменен на 67-й минуте встречи. После этого он эмоционально "напихал" Василию Буртнику, который был на скамейке запасных, и ушел в раздевалку.

Что известно о карьере Андрея Ярмоленка в Динамо?