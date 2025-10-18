Київське Динамо вже чотири матчі поспіль не може перемогти в Українській Прем'єр-лізі. "Біло-сині" після потужного старту втратили лідерство в чемпіонаті й наразі є чимало ознак, що в команди криза.

Такі невтішні результати відбуваються на тлі непростих відносин Олександра Шовковського й Андрія Ярмоленка, що вже не вдається приховувати. Своєю думкою щодо конфлікту між головним тренером і лідером роздягальні динамівців поділився Віктор Леоненко, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sport-express.

Що сказав Леоненко про конфлікт у Динамо?

Колишній форвард "біло-синіх" відреагував на непорозуміння між легендами Динамо. Він вважає, що поведінка Ярмоленка виглядала дивною в останньому матчі Ліги конференцій і дав пораду футболісту повісити бутси на цвях.

"Я не збираюся копатися у брудній білизні. Захочуть – самі розкажуть. Коли після програшу Крістал Пелес Ярмоленко виконав Роналду та втік у роздягальню – це виглядало дивно. Я таке не вітаю.

Хочу сказати Андрію: якщо ти таке витворяєш, то повинен бути реально лідером і тягнути команду в усіх іграх, а не в одній! Мені здається, місце спортивного директора вже давно чекає на Ярмоленка. Йому вже час туди", – сказав Леоненко.

Довідка. В матчі Динамо – Крістал Пелес Андрій Ярмоленко був замінений на 67-й хвилині зустрічі. Після цього він емоційно "напихав" Василю Буртнику, який був на лаві запасних, та пішов у роздягальню.

Що відомо про кар'єру Андрія Ярмоленка в Динамо?