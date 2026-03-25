Накануне сбора тренер "сине-желтых" объявил состав на мартовские матчи. Резонансным стало отсутствие в заявке вратаря Реала Андрея Лунина, сообщает The Athletic.
По теме Украина никогда не проходила плей-офф на чемпионат мира: удастся ли разбить проклятие
Почему Лунин не в сборной Украины?
Ребров отдал предпочтение Анатолию Трубину из Бенфики, а также киперам Шахтера и Динамо Дмитрию Ризныку и Руслану Нещерету соответственно. При этом в СМИ ходили слухи, что Ребров имеет непростые отношения с Луниным.
Подеякувалы, что Андрей не желал вызываться в сборную, если ему не гарантировали место в основе. Позже вратарь Реала опроверг это заявление, что повлекло догадки о возможном конфликте Реброва с игроком.
Однако источники в УАФ сообщили. что у тренера и вратаря нормальные отношения и никакого конфликта нет. Невызов футболиста Реала объяснили тем, что список формировался две недели назад.
На тот момент Лунин был без игровой практики в течение трех месяцев. Поэтому отсутствие игрока в заявке объясняют техническими причинами. Андрея продолжают рассматривать среди кандидатов на место в сборной.
Напомним, что на прошлой неделе украинец отыграл два матча за Реал из-за травмы Тибо Куртуа. Бельгиец вылетел на шесть недель, поэтому теперь Лунина ждет роль основного кипера "бланкос".
Как Украине попасть на ЧМ-2026?
- Сборная Украины заняла второе место в группе квалификации ЧМ-2026. Команда Сергея Реброва получила 10 очков в группе с Францией, Исландией и Азербайджаном.
- Это позволило "сине-желтым" выйти в раунд-плей. Первым оппонентом нашей команды станет сборная Швеции, с которой сойдемся 26 марта в испанской Валенсии, сообщает сайт УАФ.
- В случае победы Украина пройдет в финал плей-офф, где сразится за путевку на ЧМ-2026 против Польши или Албании. Эта игра назначена на 31 марта.
- Сам чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В случае выхода на него Украина окажется в группе с Нидерландами, Японией и Тунисом.