Есть ли конфликт между Ребровым и Луниным: появились детали о возможном скандале в сборной Украины

Сборная Украины готовится к решающим матчам в квалификации на чемпионат мира-2026. В марте команду Сергея Реброва ждут игры раунда плей-офф.

Накануне сбора тренер "сине-желтых" объявил состав на мартовские матчи. Резонансным стало отсутствие в заявке вратаря Реала Андрея Лунина, сообщает The Athletic.

По теме Украина никогда не проходила плей-офф на чемпионат мира: удастся ли разбить проклятие

Почему Лунин не в сборной Украины?

Ребров отдал предпочтение Анатолию Трубину из Бенфики, а также киперам Шахтера и Динамо Дмитрию Ризныку и Руслану Нещерету соответственно. При этом в СМИ ходили слухи, что Ребров имеет непростые отношения с Луниным.

Подеякувалы, что Андрей не желал вызываться в сборную, если ему не гарантировали место в основе. Позже вратарь Реала опроверг это заявление, что повлекло догадки о возможном конфликте Реброва с игроком.

Однако источники в УАФ сообщили. что у тренера и вратаря нормальные отношения и никакого конфликта нет. Невызов футболиста Реала объяснили тем, что список формировался две недели назад.

На тот момент Лунин был без игровой практики в течение трех месяцев. Поэтому отсутствие игрока в заявке объясняют техническими причинами. Андрея продолжают рассматривать среди кандидатов на место в сборной.

Напомним, что на прошлой неделе украинец отыграл два матча за Реал из-за травмы Тибо Куртуа. Бельгиец вылетел на шесть недель, поэтому теперь Лунина ждет роль основного кипера "бланкос".

Как Украине попасть на ЧМ-2026?