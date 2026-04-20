Без отставки Реброва, но с новым Кубком: как прошел Конгресс УАФ в Ужгороде

На этой неделе, 16 – 17 апреля, в Ужгороде состоялось важное событие для отечественного футбола. В городе был организован 28-ый Конгресс Украинской ассоциации футбола.

Мероприятие растянулось на два дня и вместило в себя несколько интересных событий. Журналист 24 Канала посетил Конгресс и эксклюзивно рассказывает обо всем самом интересном из самого западного города Украины.

По теме Шевченко принял важное решение с руководством украинских клубов

Как начался Конгресс в Ужгороде?

На Конгресс съехались представители почти всех регионов Украины, а также иностранные делегаты. Основная часть мероприятий проходила в отеле "Old Continent", где были созданы все условия для работы как делегатов, так и представителей СМИ.

Первый день события (16 апреля) начался с "Форума по вопросам развития футбола в Украине". Главным спикером на нем стал Гайоз Дарсадзе, который является техническим консультантом ФИФА по вопросам любительского футбола.

К слову, грузин стал первым представителем ФИФА, который посетил Украину во время полномасштабной войны. Футбольным болельщикам со стажем Гайоз известен как экс-футболист херсонского Кристалла и бывший тренер сборной Грузии.

Именно он работал наставником команды в 2005 году, когда Грузия сыграла вничью (1:1) с Украиной в рамках отбора на ЧМ-2006. Теперь же Дарсадзе активно занимается развитием любительского футбола в мире.



Гайоз Дарсадзе выступил на форуме перед Конгрессом / фото УАФ

Особое внимание в докладе Дарсадзе уделил регистрации футболистов и спортивной инфраструктуре. Во время презентации поднимался один из самых проблемных вопросов для Украины – количество зарегистрированных футболистов.

По оценкам УЕФА, в Украине насчитывается около 309 тысяч игроков. Но на самом деле людей, которые регулярно играют в футбол, гораздо больше и этим потенциалом УАФ должна распорядиться с умом.

Кто из Офиса президента Украины посетил Конгресс?

Также среди спикеров мероприятия был и заместитель руководителя Офиса президента Украины Виктор Микита. Он отметил важность развития спорта в стране во время войны.

"Футбол во время войны приобрел новое значение. Сейчас это больше чем игра миллионов. Сегодня это реабилитация и восстановление наших защитников, ментальное и физическое оздоровление детей, образование и развитие, фундамент сотрудничества громад и регионов. Президент Украины Владимир Зеленский определил развитие молодежи и спорта в условиях войны одной из главных задач и приоритетов государственной политики", – заявил Микита.



Виктор Микита представлял Офис президента Украины на Конгрессе / фото УАФ

Государство и общины системно и непрерывно работают над развитием спортивной инфраструктуры, чтобы наши дети, несмотря на войну, получили достойные условия для занятий спортом. В период с 2022 по 2026 годы усилиями громад и регионов построено и восстановлено 120 футбольных полей и стадионов различного типа. В 2026 году планируется строительство и восстановление еще 100 полей,

– рассказал заместитель руководителя Офиса президента.

Как Шевченко зажег на футбольном поле?

В четверг на вторую половину дня был вынесен выставочный матч с участием всех делегатов Конгресса. Его принял стадион "Авангард", который является историческим для нашего футбола.

Именно на этой арене прошел первый матч сборной Украины в истории. 29 апреля 1992 года наша национальная команда уступила Венгрии в товарищеском матче (1:3).

Как Шевченко зажег на стадионе "Авангард": смотреть видео

Среди участников той игры был легендарный защитник Динамо и Арсенала Олег Лужный. На этот раз он вернулся на арену уже в качестве председателя комитета профессионального футбола УАФ.

Однако главной звездой матча был сам президент ассоциации Андрей Шевченко. На трибуны пожаловали сотни болельщиков, среди которых было много детей.

Почти весь матч они выкрикивали фамилию Шевченко и устраивали овации в его честь. Сам Андрей не чурался подходить к фанатам, раздавал автографы, фотографировался и активно с ними здоровался.



Андрей Шевченко не отказывал малышам в фотографиях / фото 24 Канала

Более того, непосредственно на футбольном поле "Шева" продемонстрировал свой класс. Обладатель Золотого мяча-2004 отдал два ассиста и забил гол ювелирным ударом со стандарта. В итоге матч между командами "синих" и "желтых" завершился вничью 6:6.

Кто посетил Конгресс УАФ?

В конце концов события четверга были предисловием для основной части Конгресса в пятницу (17 апреля). Как и в первый день, сначала состоялся "Форум по вопросам развития футбола в Украине".

На нем выступали технический директор УАФ Игорь Дедышин, а также представители международных организаций. Конгресс посетили руководитель по вопросам национальных ассоциаций ФИФА Эльхан Маммадов и советник президента УЕФА по вопросам национальных ассоциаций Йозеф Климент.

"Для меня большая честь быть сегодня здесь, в Украине. Прежде всего, хочу от имени ФИФА поблагодарить всех вас за преданность, энтузиазм, за то, что продолжаете играть в футбол в таких невероятно сложных условиях. Кроме того, вы еще и делаете дополнительные шаги для его развития, предоставляете возможности мальчикам и девочкам тренироваться и развиваться", – заявил Маммадов.



Эльхан Маммадов сфотографировался с Андреем Шевченко / фото УАФ

Вы позволяете вашим сборным участвовать на всех уровнях международных соревнований. Хотел выразить благодарность президенту УАФ Андрею Шевченко. Стать президентом – достаточно легко. Но сложно оставаться президентом в таких тяжелых условиях. И этот настрой дает вам возможность держать украинский футбол под контролем. Мне очень приятно иметь такого партнера и замечательного коллегу в лице УАФ,

– резюмировал представитель ФИФА.

Что же касается непосредственно Конгресса, то он стартовал в 15:00 в пятницу и длился около двух часов. Вступительное слово в начале мероприятия взял президент УАФ Андрей Шевченко.

Что Шевченко сказал о сборной Украины?

Глава организации сразу поднял вопрос национальной сборной и будущего Сергея Реброва. Пока УАФ не сообщила никаких новостей относительно наставника сборной, но анонсировала их уже в апреле.

Национальная сборная Украины остановилась в шаге от чемпионата мира. Попасть на турнир через европейскую квалификацию непросто, но это не снимает ответственности за результат. Нужно сделать взвешенные шаги. До конца апреля мы примем финальные решения в пользу будущего сборной. Нам нужно лучше всего подготовиться к Лиге наций, чтобы достойно начать отбор на следующий чемпионат Европы,

– заявил Шевченко.



Как начинался Конгресс УАФ / фото 24 Канала

К сожалению, этим президент УАФ и ограничил любые комментарии по вопросу национальной сборной. Представители СМИ так и не смогли узнать оценку выступлений команды в отборе и планы ассоциации относительно будущего Сергея Реброва.

К слову, самого тренера, который также является первым вице-президентом УАФ, не было на Конгрессе. Шевченко объяснил отсутствие Реброва "семейными вопросами". Кроме этого, глава ассоциации в очередной раз высказался против допуска России к международным соревнованиям.

У нас есть наша политика в отношении России и мы этого никогда не скрывали. Она какой была, такой и остается. Мы не хотим, чтобы Россию допускали к футболу. То, что представители ФИФА и УЕФА приезжают к нам, свидетельствует, что у нас есть общение и отношения. Я с удовольствием приглашаю Джанни Инфантино и Александера Чеферина приехать в Украину,

– заявил Шевченко.

Как представили Кубок Украины?

Особое внимание делегатов и представителей СМИ привлекла презентация нового Кубка Украины. В этом сезоне УАФ решила обновить формат соревнования и внести изменения в сам трофей.



УАФ представила обновленный Кубок Украины / фото 24 Канала

В центре титула фигурирует казацкая булава, которая является олицетворением силы и непобедимости. Вокруг нее расположены 11 копий, символизирующих количество игроков в одной команде.

Лозунг турнира "Собі честь, Україні – слава" также нанесен на трофей. Напомним, что в борьбе за Кубок Украины остались только 4 команды – Динамо, Чернигов, Буковина и Металлист 1925. Финал пройдет 20 мая во Львове.

Что Шевченко говорил после Конгресса?

Сам же Конгресс был посвящен в основном организационным моментам в работе УАФ. Кроме того, организация наградила знаком отличия за вклад в развитие украинского футбола многих делегатов Конгресса.

После мероприятия Андрей Шевченко выделил время на общение с журналистами. При этом это была не общая пресс-конференция, а эксклюзивные комментарии.



Андрей Шевченко выступил на Конгрессе / фото УАФ

Журналист 24 Канала также получил возможность недолго пообщаться с Шевченко. Одним из наиболее актуальных вопросов был массовый отток футбольной молодежи заграницу. Председатель УАФ заверил, что организация следит за всеми талантливыми украинцами за пределами страны.

Мы не можем изменить эту ситуацию. У нас есть скаутинговая группа и департамент, который следит за украинцами в Европе. Если они заиграют в академиях и попадут в первые команды, это будет только плюс. Далее это уже наша работа, как работать с ними и их семьями, чтобы они вернулись и играли за национальную команду. Пока у нас таких случаев не было, чтобы кого-то заиграли за другие сборные или он не хотел играть за Украину. Мы прилагаем много усилий, чтобы этого не было,

– заявил Андрей.

Кроме этого, Шевченко прокомментировал вопрос натурализации иностранцев: "Получить украинское гражданство для игры за сборную можно только при строгих условиях. В частности, иностранец должен выступать в Украине более 5 лет. Это означает, что все время, пока продолжается полномасштабная война, иностранец находится в Украине. Он играет за украинский клуб, здесь платит налоги, полностью интегрирован в украинское общество, переживает с нами эти обстрелы и помогает нашей армии. УАФ не рассматривает вариантов "привезти кого-то из-за границы и натурализовать". Такой подход не соответствует принципам сборной. В то же время если игрок разделяет все вызовы вместе со страной, включая войну, он может рассчитывать на шанс в сборной".



Андрей Шевченко эксклюзивно пообщался с представителями СМИ / фото УАФ

Напоследок президент УАФ высказался относительно смерти Мирчи Луческу. Шевченко сравнил его с Лобановским и признался, кто для него является номером 1 в украинском футболе.

Я с Мирчей общался за несколько месяцев до смерти. У него уже тогда были проблемы со здоровьем. Я его очень уважал. Очень жаль, что он ушел из жизни. Мирча Луческу – один из тех тренеров, который сделал очень много для украинского футбола. Хотя для меня лично Валерий Лобановский – эталон и номер 1. Но я уважаю и Луческу,

– признался Шевченко.

Также 24 Каналу удалось взять короткий комментарий у Олега Лужного. Экс-защитник Арсенала оценил шансы лондонского клуба на победу в Лиге чемпионов.

В полуфинале все равные команды. Трудно сказать, кто выиграет. Кто будет в хорошей форме на этот момент, тот и пройдет дальше. Думаю, шансов у Арсенала мало, но небольшой процент есть. Там есть Бавария, ПСЖ, поэтому трудно будет,

– высказался Лужный.

В конце концов на этом работа Конгресса была завершена. Все делегаты разъехались в хорошем настроении, а представители СМИ получили определенную информацию о работе организации и ее планов на будущее.