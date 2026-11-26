В четверг, 26 ноября, в Контиолахти (Финляндия) начнется новый биатлонный сезон. В рамках первого этапа Кубка мира состоится 6 гонок, которые можно будет посмотреть в прямом эфире.

В Украине биатлонные гонки будет транслировать телеканал и сайт "Суспильне Спорт", а также местные каналы "Суспильного". Прямая трансляция биатлона Кроме того, смотреть прямые трансляции биатлона можно на сайте 24 Канала. Расписание первого этапа Кубка мира 26 ноября (17:15) – индивидуальная гонка, 20 км, мужчины

27 ноября (17:15) – индивидуальная гонка, 15 км, женщины

28 ноября (14:10) – одиночная смешанная эстафета

28 ноября (16:15) – смешанная эстафета

29 ноября (14:00) – спринт, 10 км, мужчины

29 ноября (17:15) – спринт, 7,5 км, женщины Напомним, Украина уже объявила заявку на дебютный этап Кубка мира в новом сезоне. Состав мужской команды Виталий Мандзин

Дмитрий Пидручный

Антон Дудченко

Денис Насико

Богдан Борковский Состав женской команды Елена Городная

Кристина Дмитренко

Татьяна Тарасюк

Александра Меркушина

Анастасия Меркушина