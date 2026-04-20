Украинки заработали более 60 тысяч евро на турнире во Франции и поднялись в рейтинге WTA

Во французском Руане подошел к завершению престижный теннисный турнир категории WTA250. Участие в соревновании приняли три представительницы Украины.

Александре Олейниковой удалось пройти только одну оппонентку в Руане. А соь Марта Костюк и Вероника Подрез стали главными звездами соревнования, сообщает Perfect Tennis.

Сколько заработали украинки?

Вторая ракетка Украины оправдала статус главной фаворитки турнира. Девушка без проблем дошла до финала и выиграла свой второй трофей в карьере.

В решающем матче Костюк одолела как раз Подрез. Для 19-летней уроженки Новой Каховки это был дебютный финал турнира WTA в карьере. На своем пути Вероника прошла Слоан Стивенс, Элизабетт Коччаретто, Кэти Бултер и Сорану Кирстю.

В конце концов успешные выступления в Руане помогли девушкам неплохо заработать. За свой турнир в соревновании Марта получила 37 390 евро, тогда как на счет Подрез поступили 22 125 евро.

Еще 4 285 евро выиграла Олейникова. Таким образом, трое украинок суммарно выиграли 63 800 евро в Руане. Кроме этого, Костюк и Подрез добились прыжка в рейтинге WTA.

Марта улучшила свои позиции на пять мест и теперь идет 23-й. В свою очередь Веронике удалось подняться аж на 62 ступеньки и попасть в топ-150 теннисисток мира. В этом списке сейчас восемь украинок:

Рейтинг WTA по состоянию на 20 апреля:

Арина Соболенко – 10895. Елена Рыбакина – 8500 Коко Гауфф – 7279 Ига Свьонтек – 7273 Джессика Пегула – 6136 Аманда Анисимова – 5995 Элина Свитолина – 3910 Мирра Андреева – 3746 Ясмине Паолини – 3722 Виктория Мбоко – 3531

..