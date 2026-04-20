Украинки заработали более 60 тысяч евро на турнире во Франции и поднялись в рейтинге WTA
20 апреля, 14:39
Украинки заработали более 60 тысяч евро на турнире во Франции и поднялись в рейтинге WTA

Анатолий Дерека
Основные тезисы
  • Марта Костюк победила в финале турнира WTA250 во Франции и поднялась на 23 место в рейтинге WTA.
  • Вероника Подрез спрогрессировала на 62 ступеньки благодаря выходу в финал.

Во французском Руане подошел к завершению престижный теннисный турнир категории WTA250. Участие в соревновании приняли три представительницы Украины.

Александре Олейниковой удалось пройти только одну оппонентку в Руане. А соь Марта Костюк и Вероника Подрез стали главными звездами соревнования, сообщает Perfect Tennis.

Сколько заработали украинки?

Вторая ракетка Украины оправдала статус главной фаворитки турнира. Девушка без проблем дошла до финала и выиграла свой второй трофей в карьере.

В решающем матче Костюк одолела как раз Подрез. Для 19-летней уроженки Новой Каховки это был дебютный финал турнира WTA в карьере. На своем пути Вероника прошла Слоан Стивенс, Элизабетт Коччаретто, Кэти Бултер и Сорану Кирстю.

В конце концов успешные выступления в Руане помогли девушкам неплохо заработать. За свой турнир в соревновании Марта получила 37 390 евро, тогда как на счет Подрез поступили 22 125 евро.

Еще 4 285 евро выиграла Олейникова. Таким образом, трое украинок суммарно выиграли 63 800 евро в Руане. Кроме этого, Костюк и Подрез добились прыжка в рейтинге WTA.

Марта улучшила свои позиции на пять мест и теперь идет 23-й. В свою очередь Веронике удалось подняться аж на 62 ступеньки и попасть в топ-150 теннисисток мира. В этом списке сейчас восемь украинок:

Рейтинг WTA по состоянию на 20 апреля:

  1. Арина Соболенко – 10895.
  2. Елена Рыбакина – 8500
  3. Коко Гауфф – 7279
  4. Ига Свьонтек – 7273
  5. Джессика Пегула – 6136
  6. Аманда Анисимова – 5995
  7. Элина Свитолина – 3910
  8. Мирра Андреева – 3746
  9. Ясмине Паолини – 3722
  10. Виктория Мбоко – 3531

  • 23. Марта Костюк – 1722
  • 49. Даяна Ястремская – 1200
  • 53. Юлия Стародубцева – 1139
  • 70. Александра Олейникова – 945
  • 98. Дарья Снегирь – 796
  • 110. Ангелина Калинина – 738
  • 147. Вероника Подрез – 511
  