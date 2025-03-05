Чешская теннисистка поддержала Зеленского в вопросе о костюме щемящими фото с войны

Линда Носкова решила поддержать президента Украины после скандальной перепалки в Овальном кабинете. Спортсменка показала неуместность вопроса о костюме Зеленского.

28 февраля в Вашингтоне состоялась скандальная встреча между президентами Украины и США. Владимир Зеленский и Дональд Трамп вступили в спор, из-за чего событие завершилось досрочно.

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Красноречивые фото

Во время встречи один из журналистов задал Зеленскому провокационный вопрос об отсутствии у него костюма. Поддержку президенту Украины и всему нашему народу начали выражать большинство известных личностей.

Не осталась в стороне от поддержки Украины и известная чешская теннисистка Линда Носкова, сообщает 24 Канал. В сториз на своей странице в инстаграм девушка опубликовала красноречивые фотографии из Украины.



Фотографии от чешской теннисистки в поддержку Украины / фото из инстаграма Носковой

На первой изображен разрушенный россиянами жилой дом, на второй – аллея погибших Героев на Майдане независимости. На обоих фото Носкова сделала ту же надпись с неуместным вопросом: "Чего вы не носите костюм?".

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Напомним, что Владимир Зеленский еще в начале полномасштабной войны пообещал надеть костюм только после завершения боевых действий. С тех пор глава государства был на всех международных встречах в одежде стиля "милитари".