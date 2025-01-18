Требовали снять Ковтуна с ЧЕ: тренер сборной Украины рассказал о конфликте в федерации

Главный тренер сборной Украины по спортивной гимнастике Геннадий Сартинский прокомментировал решение Ильи Ковтуна сменить гражданство. Специалист назвал главные мотивы поступка титулованного спортсмена.

Серебряный призер Олимпийских игр-2024 Илья Ковтун и его тренер Ирина Горбачева подали документы на смену гражданства. Вскоре талантливый спортсмен будет выступать под хорватским флагом, пишет 24 Канал.

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Горбачева надеялась заменить Захарову на посту вице-президента

Для главного тренера сборной Украины Геннадия Сартинского решение Ковтуна и Горбачевой не стало неожиданностью. В интервью Tribuna.com он назвал главные причины такого поступка.

По словам специалиста, в руководстве федерации находятся некомпетентные люди. Ирина Горбачева планировала стать вице-президентом организации, заменив на этом посту Стеллу Захарову.

"Горбачева говорила: "Не хочу с ней работать, потому что это человек, который не работает на государство". Она на чемпионате Европы вызвала ее и говорила: "Сними своего ученика, чтобы у Сартинского не было результата". Это что? Это нормально?

А Ирина Владимировна отказалась, и мы тогда заняли первое место. Вы понимаете? Вот как этот человек может руководить гимнастикой нашего государства? Не понимаю", – рассказал Сартинский.

Министр спорта и президент НОК сделали все возможное, чтобы оставить Ковтуна и Горбачеву. Однако тренер поставила одно требование.

Вели переговоры, но, судя по всему, она не согласилась. Потому что она ставила одно условие – убрать Захарову. Но ее не убрали,

– отметил Сартинский.

Напомним, что Илья Ковтун и Ирина Горбачева с начала полномасштабного вторжения России проживают и тренируются в хорватском Осиеке. Местная федерация оплатила операцию гимнаста перед Олимпийскими играми. После выступления в Париже-2024 Ковтун отправился в Хорватию и больше не приезжал в Украину.

К слову. Украинский гимнаст Петр Пахнюк возложил вину за потерю Ильи Ковтуна на Геннадия Сартинского. Он считает, что смена гражданства связана с действиями тренера.

Отметим, что из-за смены гражданства Ковтун весь 2025 год будет находиться в "карантине" и пропустит чемпионаты мира и Европы. Спортсмен получит разрешение выступать под флагом Хорватии только на следующий год. Чтобы не терять форму, он будет соревноваться в немецких и французских лигах, где отсутствует привязка к гражданству.