Юбенк-младший и Бенн могут вскоре сойтись в реванше

Крис Юбенк-младший и Конор Бенн могут сойтись в бою-реванше. Пока неизвестно, когда может состояться противостояние.

Вечером 26 апреля состоялся бой в среднем весе. Крис Юбэнк-младший одержал победу единогласным решением судей над Конором Бенном.

Читайте также IBF официально обязала Дюбуа провести бой против Чисоры

Реванш между боксерами

Между Юбенко-младшим и Бенном был заключен контракт на два противостояния, пишет 24 канал со ссылкой на инсайдера Майка Коппинджера.

Обе стороны могут провести реванш и все условия уже согласованы, однако пока неизвестно, когда может состояться вторая встреча боксеров на ринге. Возможность провести бой предусмотрена на конец 2025 года.

Справка. Для Коннора Бенна этот бой стал первым поражением в профессиональной карьере, тогда как Юбенк-младший улучшил свой показатель.

Отметим, что отцы боксеров Крис Юбенк-старший и Найджел Бенн встречались в ринге дважды – победа Криса в первом поединке и ничья во втором.