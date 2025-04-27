Ввечері 26 квітня відбувся бій у середній вазі. Кріс Юбенк-молодший здобув перемогу одноголосним рішенням суддів над Конором Бенном.

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Реванш між боксерами

Між Юбенком-молодшим та Бенном був укладений контракт на два протистояння, пише 24 канал з посиланням на інсайдера Майка Коппінджера.

Обидві сторони можуть провести реванш і всі умови вже узгоджені, однак поки невідомо, коли може відбутися друга зустріч боксерів на рингу. Можливість провести бій передбачена на кінець 2025 року.

Довідка. Для Коннора Бенна цей бій став першою поразкою в професійній кар'єрі, тоді як Юбенк-молодший покращив свій показник.

Відзначимо, що батьки боксерів Кріс Юбенк-старший і Найджел Бенн зустрічалися в ринзі двічі – перемога Кріса в першому поєдинку та нічия в другому.