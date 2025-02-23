Роналду сорвался на российского арбитра в проигрышном матче Аль-Насру

Португальский футболист Криштиану Роналду наехал на российского арбитра. Это произошло из-за его решения в матче.

В пятницу, 21 февраля, Аль-Наср встретился с Аль-Иттифаком. Команда Криштиану Роналду потерпела поражение со счетом 2:3.

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Португалец наехал на российского арбитра

В конце матча игрок Аль-Насру Джон Дуран грубо ударил одного из соперников локтем, получив прямую красную карточку. Этот эпизод спровоцировал бурные эмоции у Криштиану Роналду.

Сначала португальский футболист высказывал свои претензии словесно, а в конце матча сильно ударил мячом на трибуны.

Интересно, что матч обслуживал российский арбитр Кирилл Левников.

Справка. Криштиану Роналду в сезоне-2024/2025 сыграл 28 матчей за Аль-Наср, в которых забил 24 гола и отдал 4 результативных передачи.

Отметим, что по состоянию на сейчас Аль-Наср занимает 4 позицию в местном чемпионате.