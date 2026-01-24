Роналду станет кинозвездой: Криштиану нашли идеальную роль
- Криштиану Роналду получил эпизодическую роль в новом фильме серии "Форсаж".
- Бывший футболист Джузеппе Росси считает, что Роналду может стать актером и сыграть роли, такие как Джокер из комиксов DC.
Звездный португалец Криштиану Роналду пока не говорит о завершении футбольной карьеры. Но его уже ждут в Голливуде.
Вин Дизель утверждал, что для футболиста написана эпизодическая роль в следующем фильме серии "Форсаж". А бывший напарник Криша по команде считает, что это будет только начало, пишет Goal.
Что говорят о карьере Роналду в кино?
Бывший нападающий Манчестер Юнайтед Джузеппе Росси убежден, что Криштиану буквально создан для Голливуда и должен обязательно поехать в Лос-Анджелес, когда наконец наиграется в Саудовской Аравии.
У него есть аура, у него есть преданные поклонники. Ему не придется долго привыкать к новой работе. Он любит быть в центре внимания, под светом прожекторов, то почему бы не попробовать что-то очень похожее на профессиональную спортивную карьеру? Было бы невероятно интересно посмотреть на него в кино,
– заявил Росси.
Кого может сыграть в кино Криштиану Роналду?
В грядущем "Форсаже" португалец появится в камео – он воплотит на экране самого себя. Но Росси думает, что со временем наступит время попробовать совсем другой образ.
Экс-футболист хочет увидеть своего коллегу в роли злодея из комиксов. Идеальным персонажем для Роналду он называет Джокера из вселенной DC.
Когда Роналду завершит карьеру игрока?
Инсайдер Бен Джейкобс утверждает, что Криштиану повесит бутсы на гвоздь в 2027 году, когда завершится его контракт с Аль-Насром.
Сам Криштиану не объявлял планов по завершению выступлений. Известно, что он мечтает забить 1000 голов за карьеру – по состоянию на сейчас остается 40 мячей.
Криштиану проходил тест на физиологический возраст – и оказалось, что в свой почти 41 год он имеет тело 30-летнего.