"Мне говорили, что пора завязывать с футболом": Роналду эпично ответил хейтерам после разгрома на ЧМ-2026

Криштиану Роналду ярко отреагировал на критику после победы Португалии над Узбекистаном. Нападающий доказал, что его рано списывать со счетов.

Второй тур чемпионата мира по футболу 2026 года подарил болельщикам настоящий перформанс от легендарного португальца. После шквала критики и призывов повесить бутсы на гвоздь Криштиану Роналду в очередной раз продемонстрировал свой характер, сообщает 24 Канал.

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Что сказал Роналду после матча?

После финального свистка Роналду не сдерживал эмоций в разговоре с журналистами, сообщает A Bola. Футболист признался, что последняя неделя стала для него настоящим психологическим испытанием из-за давления со стороны прессы и болельщиков.

Неделя была тяжёлой и мрачной — говорили, что мне пора заканчивать с футболом. Но я держался, как всегда, потому что верю в упорный труд. Должен признать, было трудно, но мы вернулись. Бог помогает тем, кто усердно трудится,

– заявил Криштиану.

Он также подчеркнул, что успех команды и гарантированный выход из группы с 4 очками для него гораздо важнее любых личных рекордов.

Триумфальное возвращение легенды

Португалия без труда разгромила сборную Узбекистана со счётом 5:0. Сам капитан оформил дубль ещё в первом тайме и получил награду лучшего игрока матча, фактически выведя свою страну в плей-офф.

Роналду забил свой 10-й гол на чемпионатах мира. В матче с Узбекистаном 41-летний нападающий установил несколько рекордов. Он стал первым игроком, забивавшим голы на шести чемпионатах мира, а также самым возрастным автором дубля в истории чемпионатов мира.

На групповом этапе ЧМ-2026 Португалии осталось сыграть с Колумбией.