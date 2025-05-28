Тем более, что контракт легендарного португальца с саудитами завершается в июне этого года. Сейчас "Эль Бичо" имеет два варианта продолжения карьеры, сообщает 24 канал со ссылкой на Footmercato.

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Какие варианты у Роналду

Криштиану Роналду все-таки может остаться в Аль-Насри. Для этого звездный форвард должен продлить контракт с клубом, который завершается 30 июня 2025 года.

"Рыцари Неджда" уже сделали предложение португальцу. По имеющейся информации от источника, стороны почти договорились о новом соглашении, несмотря на то, что ранее якобы Криштиану Роналду намекнул об уходе из клуба.

Однако легендарный "Эль Бичо" еще колеблется относительно того, оставаться ли в Аль-Насри. На 40-летнего португальца претендует Аль-Хиляль, который квалифицировался в азиатскую Лигу чемпионов и сыграет на Клубном Мундиале 2025.

Криштиану добавляет возможность сыграть на КЧМ в США. Выбор относительно продолжения карьеры остается за нападающим.

К слову. Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Саудовской Про-лиги в сезоне 2024/2025. Легендарный португалец наколотил 25 голов в 30 матчах, всего за кампанию на счету "Эль-Бичо" 35 забитых мячей и 4 ассиста.

Ранее сообщали, что Криштиану Роналду определился, когда завершит карьеру после более 20 лет в футболе.