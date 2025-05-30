Роналду окончательно определился со следующим клубом: где будет играть легендарный "Эль Бичо"

Долгое время будущее Криштиану Роналду оставалось под вопросом. Португалец оттягивал с решением о том, где он продолжит карьеру.

В то же время Аль-Наср надеялся сохранить 40-летнего форварда в команде. Криштиану Роналду определился с клубом, где продолжит карьеру, сообщает 24 канал.

Читайте также Осталось мало времени: стало известно, когда легендарный Роналду завершит карьеру

Останется ли Роналду в Аль-Насре

По имеющейся информации от журналиста Санти Ауна, Криштиану Роналду останется в Саудовской Аравии. Португалец принял решение о продлении контракта с Аль-Насром.

Также стало известно, что Роналду подписал все необходимые бумаги с "Рыцарями Неджда". Впоследствии стороны официально объявят о подписании нового соглашения

Интересно. Криштиану Роналду перешел в Аль-Наср в конце 2022 года. За это время легендарный "Эль Бичо" сыграл в 105 матчах, оформив 93 забитых мяча и 19 голевых передач.

В сезоне 2024/2025 Криштиану Роналду сыграл в 41 матче в официальных турнирах за Аль-Наср. На счету португальского форварда 35 голов и 4 ассиста.