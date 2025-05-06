Криштиану Роналду известен не только как звездный футболист, а еще и как многодетный отец. Португалец воспитывает шестерых детей вместе со своей невестой Джорджиной Родригес.

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Дебют в сборной

Старший сын футболиста Криштиану Роналду-младший уже строит карьеру в футболе. 15-летний парень учится в академии Аль-Насра, за который выступает его отец.

Между тем, парень получил шанс проявить себя и в сборной, сообщает 24 Канал со ссылкой на Федерацию футбола Португалии. Роналду-младший вызван в состав сборной U-15.

Команда примет участие в Международном турнире имени Влатко Марковича. Соревнование пройдет в Хорватии с 13 по 18 мая. Португальцы сыграют с Японией, Грецией, Англией и еще одной командой. Для Криштиану это дебютный вызов в сборную.

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Отметим, что Роналду-старший продолжает поражать своей результативностью в Саудовской Аравии. В текущем сезоне нападающий оформил 33 гола в 39-ти встречах, а всего в профессиональной карьере довел количество точных ударов до 928-ми.