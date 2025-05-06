Кріштіану Роналду відомий не тільки як зірковий футболіст, а ще і як багатодітний батько. Португалець виховує шістьох дітей разом зі своєю нареченою Джорджиною Родрігес.

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Дебют у збірній

Старший син футболіста Кріштіану Роналду-молодший вже будує кар'єру у футболі. 15-річний хлопець навчається в академії Аль-Насра, за який виступає його батько.

Тим часом, хлопець отримав шанс проявити себе і у збірній, повідомляє 24 Канал з посиланням на Федерацію футболу Португалії. Роналду-молодший викликаний до складу збірної U-15.

Команда візьме участь у Міжнародному турнірі імені Влатко Марковича. Змагання пройде в Хорватії з 13 по 18 травня. Португальці зіграють з Японією, Грецією, Англією та ще однією командою. Для Кріштіану це дебютний виклик до збірної.

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Відзначимо, що Роналду-старший продовжує вражати своєю результативністю в Саудівській Аравії. У поточному сезоні нападник оформив 33 голи у 39-ти зустрічах, а загалом у професійній кар'єрі довів кількість точних ударів до 928-ми.