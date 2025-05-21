Роналду может перейти в неожиданный клуб, где играл экс-динамовец

Криштиану Роналду до сих пор не определился, где он продолжит карьеру. Чем ближе трансферное окно, тем больше появляется слухов относительно нового клуба легендарного португальца.

Сам Криштиану стремится поддерживать форму перед чемпионатом мира, который состоится в 2026 году. Роналду также намерен сыграть на клубном Мундиале 2025, но для этого нужно покинуть Аль-Наср, который не будет участвовать в турнире.

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Куда может уйти Роналду

Легендарный португалец может оказаться в довольно экзотическом и новом для себя чемпионате.

Марокканский Видад планирует пригласить Роналду для создания имиджа перед КЧМ-2025, где будет выступать клуб, сообщает 24 канал со ссылкой на авторитетное испанское издание Marca.

У Криштиану Роналду сложилась сложная ситуация в Аль-Насри. Португалец не попадал в заявку несколько матчей подряд и приостановил переговоры с клубом о новом контракте, ведь действующее соглашение истекает летом 2025 года.

Интересно, что в свое время за Видад играл бывший защитник Динамо Киев Бадр эль Каддури. Марокканский футболист выступал за местный клуб с 2000 по 2002 годы.

К слову. Криштиану Роналду в текущем сезоне сыграл в 40 матчах за Аль-Наср в официальных турнирах. На счету португальца 34 забитых мяча и 4 результативные передачи.

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду может стать совладельцем клуба из Испании, против которого в свое время играл легендарный португалец.