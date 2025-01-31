Гроссмейстерская отметка: Роналду установил уникальное достижение в истории футбола
Криштиану Роналду уже через считанные дни исполнится 40 лет. Несмотря на почтенный возраст, он не останавливается и продолжает бить все новые и новые рекорды.
Накануне 5-кратный обладатель "Золотого мяча" установил очередное историческое достижение. Это произошло в матче чемпионата Саудовской Аравии против Аль-Раэда.
Читайте также Лунин и Трубин узнали своих соперников: результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
Невероятный показатель
Аль-Наср одержал победу на выезде со счетом 2:1. Первый гол в этом поединке забил именно Криштиану Роналду.
Этот результат позволил португальцу в очередной раз переписать историю футбола. Он первый игрок, который достиг отметки в 700 побед на клубном уровне, сообщает 24 Канал со ссылкой на Marca.
С какими клубами Криштиану достиг юбилейной отметки
- Спортинг – 13 побед
- Манчестер Юнайтед – 214
- Реал – 316
- Ювентус – 91
- Аль-Наср – 66
К слову. Криштиану Роналду является также самым результативным игроком в истории футбола. Он забил 786 мячей на клубном уровне и 135 – в составе сборной Португалии.
Отметим, что контракт португальца с Аль-Насром рассчитан до 30 июня 2025 года. Пока неизвестно, будут ли стороны продолжать сотрудничество.