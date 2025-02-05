40-летний нападающий вспомнил времена игры в Спортинге и переезд в Англию. Форвард саудовского Аль-Насра рассказал, почему его переход в каталонский клуб сорвался, сообщает 24 канал со ссылкой на Marca.

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Почему Роналду не перешел в Барселону

Криштиану Роналду признался, что в начале своего пути в мировом футболе имел возможность покинуть Спортинг и перейти в Барселону.

По словам звездного португальца, Манчестер Юнайтед опередил каталонский гранд. Юный нападающий не смог отказаться от предложения "красных дьяволов".

Когда я играл за Спортинг, у меня был шанс перейти в Барселону. Они проявляли ко мне интерес и хотели подписать контракт. Однако планировали, чтобы я присоединился к ним только через год. Манчестер Юнайтед же предложил мне перейти сразу, и я выбрал их,

– рассказал Криштиану.

Интересно. Криштиану Роналду провел 346 матчей в составе Манчестер Юнайтед. Португальский форвард в футболке "красных дьяволов" забил 145 голов и отдал 64 результативных передачи.

Напомним, что сейчас Роналду выступает за саудовский Аль-Наср. В текущей кампании Криштиану сыграл в 25 матчах, оформив 23 забитых мяча и 4 голевые передачи.