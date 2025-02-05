40-річний нападник пригадав часи гри у Спортінгу та переїзд в Англію. Форвард саудівського Аль-Насра розповів, чому його перехід у каталонський клуб зірвався, повідомляє 24 канал із посиланням на Marca.

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Чому Роналду не перейшов у Барселону

Кріштіану Роналду зізнався, що на початку свого шляху у світовому футболі мав нагоду покинути Спортінг та перейти у Барселону.

Зі слів зіркового португальця, Манчестер Юнайтед випередив каталонський гранд. Юний нападник не зміг відмовитись від пропозиції "червоних дияволів".

Коли я грав за Спортинг, у мене був шанс перейти у Барселону. Вони виявляли до мене інтерес і хотіли підписати контракт. Однак планували, щоб я приєднався до них тільки через рік. Манчестер Юнайтед же запропонував мені перейти одразу, і я обрав їх,

– розповів Кріштіану.

Цікаво. Кріштіану Роналду провів 346 матчів у складі Манчестер Юнайтед. Португальський форвард у футболці "червоних дияволів" забив 145 голів та віддав 64 результативних передачі.

Нагадаємо, що наразі Роналду виступає за саудівський Аль-Наср. У поточній кампанії Кріштіану зіграв у 25 матчах, оформивши 23 забиті м'ячі та 4 гольові передачі.